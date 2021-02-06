Бутко: Рад, что сразу дебютировал в Эрзурумспоре
Украинский защитник Шахтера до конца сезона будет играть в Турции
Защитник "Шахтера" Богдан Бутко, который перешел на правах аренды в турецкий "Эрзурумспор" прокомментировал
"Конечно, рад, что после перехода в новую команду, сразу поговорил с главным тренером, провел одну тренировку и поехал с командой на выездной матч. На следующий день уже в матче вышел на замену в первой игре.
Волнение немножко, конечно, было. Новая команда, новые впечатления. Но с опытом такие дебюты переносятся легче, знаешь, как совладать с эмоциями.
Думаю, мы в этом матче могли выиграть у "Сивасспора", потому что в первом тайме у нас было 2-3 момента забить гол. Во втором игра уже была тяжелая и в итоге, думаю, ничья закономерна. Хотелось выиграть, но и хорошо, что не проиграли. Надеемся, в следующих матчах придут победы", - сказал Бутко.
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