Экс-капитан Карпат покинул азербайджанскую Кешлю

Украинский легионер азербайджанской "Кешли" Дмитрий Клец больше не будет выступать за команду.

Полузащитник был связан годичным контрактом с бакинским клубом, однако после осенней части сезона решил прервать сотрудничество, сославшись на пункт в контракте, что если у одной из сторон будут веские претензии, то соглашение аннулируется.

По имеющейся информации, сейчас экс-капитан "Карпат" Дмитрий Клец находится во Львове и ищет новую команду.

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Напомним, что в осенней части сезона Дмитрий Клец сыграл за "Кешлю" во всех 12 календарных матчах и забил один гол.