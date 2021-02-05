  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Экс-капитан Карпат покинул азербайджанскую Кешлю
В тренде

Экс-капитан Карпат покинул азербайджанскую Кешлю

Наши за границей
(1 голосов)

Дмитрий Клец подыскивает команду в Украине

Экс-капитан Карпат покинул азербайджанскую Кешлю
Новина українською

Украинский легионер азербайджанской "Кешли" Дмитрий Клец больше не будет выступать за команду.

Полузащитник был связан годичным контрактом с бакинским клубом, однако после осенней части сезона решил прервать сотрудничество, сославшись на пункт в контракте, что если у одной из сторон будут веские претензии, то соглашение аннулируется.

По имеющейся информации, сейчас экс-капитан "Карпат" Дмитрий Клец находится во Львове и ищет новую команду.

Читайте такжеМарьян Швед назвал Селтик своей ошибкой

Напомним, что в осенней части сезона Дмитрий Клец сыграл за "Кешлю" во всех 12 календарных матчах и забил один гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Клец Кешля (Баку)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...