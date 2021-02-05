Экс-капитан Карпат покинул азербайджанскую Кешлю
Дмитрий Клец подыскивает команду в Украине
Украинский легионер азербайджанской "Кешли" Дмитрий Клец больше не будет выступать за команду.
Полузащитник был связан годичным контрактом с бакинским клубом, однако после осенней части сезона решил прервать сотрудничество, сославшись на пункт в контракте, что если у одной из сторон будут веские претензии, то соглашение аннулируется.
По имеющейся информации, сейчас экс-капитан "Карпат" Дмитрий Клец находится во Львове и ищет новую команду.
Читайте такжеМарьян Швед назвал Селтик своей ошибкой
Напомним, что в осенней части сезона Дмитрий Клец сыграл за "Кешлю" во всех 12 календарных матчах и забил один гол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Meta Ratings
Популярное сейчас
- Легионер Динамо: Путь в донецкий клуб для меня закрыт
- Выпил таблетки жены: голкипер Аякса официально дисквалифицирован на год
- Лацио следит за Трубиным, загадочный новичок Олимпика. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Источник: Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком Аталанты
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...