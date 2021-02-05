Может дебютировать уже в субботу. Коваленко в заявке Аталанты на ближайший матч
В субботу Аталанта в рамках Серии А примет Торино
Украинский новичок "
У украинца будет шанс дебютировать за бергамаски в домашнем матче против "Торино", который состоится в субботу 6 февраля и начнется в 16:00.
Также в заявке команды присутствует и второй украинец – Руслан Малиновский.
Напомним, что контракт Коваленко с "Аталантой" подписан по схеме 4+1. По данным СМИ, Виктор стал самым высокооплачиваемым игроком итальянской команды.
???? Prima convocazione per Viktor #Kovalenko!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 5, 2021
???????? First call-up for Kovalenko!#AtalantaTorino #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/54FRbq05KK
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Комментарии (4)
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Maldini (Киев)
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Hanter44 (Baburka)
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Po4eson (Одесса)
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