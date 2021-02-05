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Может дебютировать уже в субботу. Коваленко в заявке Аталанты на ближайший матч

Наши за границей
(1 голосов)

В субботу Аталанта в рамках Серии А примет Торино

Может дебютировать уже в субботу. Коваленко в заявке Аталанты на ближайший матч
Новина українською

Украинский новичок "Аталанты" Виктор Коваленко попал в заявку свой команды на ближайший матч Серии А.

У украинца будет шанс дебютировать за бергамаски в домашнем матче против "Торино", который состоится в субботу 6 февраля и начнется в 16:00.

Также в заявке команды присутствует и второй украинец – Руслан Малиновский.

Напомним, что контракт Коваленко с "Аталантой" подписан по схеме 4+1. По данным СМИ, Виктор стал самым высокооплачиваемым игроком итальянской команды.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко
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Комментарии (4)
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Maldini (Киев)
05.02.2021 в 19:10
Мне жаль Коваленко.но он сам выбрал свою судьбу?!Он способен,но для Италии???Он же не Шева,верно,тогда чего рыпаться???Доллары глаза затмили и разум???Жаль пацана!
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0
-3
Hanter44 (Baburka)
05.02.2021 в 19:37
А ты не пробовал себя пожалеть.?
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+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
05.02.2021 в 19:46
А как лучше, остаться в нашем болоте и бодаться с Минаем?
Ответить
+2
0
Po4eson (Одесса)
05.02.2021 в 20:10
Не обижайте Минай. Там мегакоманд тьма
0
0


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