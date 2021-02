Может дебютировать уже в субботу. Коваленко в заявке Аталанты на ближайший матч

Украинский новичок " Аталанты " Виктор Коваленко попал в заявку свой команды на ближайший матч Серии А.

У украинца будет шанс дебютировать за бергамаски в домашнем матче против "Торино", который состоится в субботу 6 февраля и начнется в 16:00.

Также в заявке команды присутствует и второй украинец – Руслан Малиновский.

Напомним, что контракт Коваленко с "Аталантой" подписан по схеме 4+1. По данным СМИ, Виктор стал самым высокооплачиваемым игроком итальянской команды.

???? Prima convocazione per Viktor #Kovalenko!

???????? First call-up for Kovalenko!#AtalantaTorino #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/54FRbq05KK