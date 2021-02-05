Гасперини пояснил, почему не включил Коваленко в заявку Аталанты на ЛЧ
Это было бы неправильно
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал, почему он
"Он только что прибыл. Сегодня у него была первая тренировка, а через 15 дней мы играем против "Реала".
Было бы неправильно включать его в список, но исключать тех, кто до этого играл большинство матчей в сезоне.", - сказал Гасперини.
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Источник:Сalciomercato
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