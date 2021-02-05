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Гасперини пояснил, почему не включил Коваленко в заявку Аталанты на ЛЧ

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Это было бы неправильно

Гасперини пояснил, почему не включил Коваленко в заявку Аталанты на ЛЧ
Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал, почему он не включил украинского новичка команды Виктора Коваленко в заявку команды на весеннюю часть Лиги чемпионов.

"Он только что прибыл. Сегодня у него была первая тренировка, а через 15 дней мы играем против "Реала".

Было бы неправильно включать его в список, но исключать тех, кто до этого играл большинство матчей в сезоне.", - сказал Гасперини.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Виктор Коваленко
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Источник:
Сalciomercato

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