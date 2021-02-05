Гасперини пояснил, почему не включил Коваленко в заявку Аталанты на ЛЧ

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал, почему он не включил украинского новичка команды Виктора Коваленко в заявку команды на весеннюю часть Лиги чемпионов.

"Он только что прибыл. Сегодня у него была первая тренировка, а через 15 дней мы играем против "Реала".

Было бы неправильно включать его в список, но исключать тех, кто до этого играл большинство матчей в сезоне.", - сказал Гасперини.