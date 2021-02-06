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Малиновский в старте на матч против Торино, Коваленко не попал в заявку

Наши за границей
(1 голосов)

Лишь один украинец будет противостоять туринцам

Малиновский в старте на матч против Торино, Коваленко не попал в заявку
Новина українською

"Аталанта" примет "Торино" в рамках 21-го тура Серии А. В стартовой одинадцятке хозяев появится украинец Руслан Малиновский. Отметим, что его соотечественник Виктор Коваленко не попал в заявку на матч.

Это первое появление в основном составе для Руслана за последние три игры. Последний раз украинский полузащитник вышел в старте против "Лацио" и отметился голом.

Матч "Аталанта" - "Торино" начнется в 16:00.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Торино (Турин) Виктор Коваленко
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
06.02.2021 в 15:45
о , малина красень!
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