Малиновский в старте на матч против Торино, Коваленко не попал в заявку

"Аталанта" примет "Торино" в рамках 21-го тура Серии А. В стартовой одинадцятке хозяев появится украинец Руслан Малиновский. Отметим, что его соотечественник Виктор Коваленко не попал в заявку на матч.

Это первое появление в основном составе для Руслана за последние три игры. Последний раз украинский полузащитник вышел в старте против "Лацио" и отметился голом.

Матч "Аталанта" - "Торино" начнется в 16:00.