Малиновский в старте на матч против Торино, Коваленко не попал в заявку
Лишь один украинец будет противостоять туринцам
"Аталанта" примет "Торино" в рамках 21-го тура Серии А. В стартовой одинадцятке хозяев появится украинец Руслан Малиновский. Отметим, что его соотечественник Виктор Коваленко не попал в заявку на матч.
Это первое появление в основном составе для Руслана за последние три игры. Последний раз украинский полузащитник вышел в старте против "Лацио" и отметился голом.
Матч "Аталанта" - "Торино" начнется в 16:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтёр завершил сборы, у Динамо впереди ещё два матча. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Герой футбольного дня. Евгений Коноплянка
- Роналду шумит, Коваленко принимают в Бергамо, Моуриньо рискует работой. Аудиомнение #67
- Разыгрался. ВИДЕО как Швед забил в Кубке Бельгии
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
06.02.2021 в 15:45
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...