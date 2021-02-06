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Два украинских игрока не прошли просмотр в Акжайике

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(1 голосов)

Привередливый Мазяр

Два украинских игрока не прошли просмотр в Акжайике
Новина українською

На просмотре в Белеке, где базируется казахстанский "Акжайык", находились два украинца: голкипер Константин Махновский и полузащитник Виталий Федотов. Главный наставник команды Владимир Мазяр сообщил игрокам, что они не входят в планы "бордово-синих" на вторую часть сезона.

Футболисты уже покинули расположение команды. На просмотре до сих пор находится еще один украинец - вратарь Максим Кучинский.

Последним клубом Константина Махновского был латвийский "Вентспилс". В Украине он выступал за "Десну", "Олимпик", "Севастополь", "Оболонь" и "Сумы". Transfermarkt оценивает игрока в 225 тыс евро - такого ценника нет ни в одного из текущих игроков "Акжайыка".

Виталий Федотов за последние полгода сыграл за два крымских клуба. Также уроженец Донецка ранее выступал за украинские "Мариуполь" и "Металлург Д" и российские "Арсенал Тула", "СКА Хабаровск", "Аванград Курск".

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В статье: Виталий Федотов Константин Махновский Владимир Мазяр Акжайик (Уральск)
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Источник:
meta-ratings.com

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Комментарии (1)
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adidas77 (Cумы)
06.02.2021 в 18:06
Два сбитых лётчика....
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