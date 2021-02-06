Два украинских игроки не прошли просмотр в Акжайике
Привередливый Мазяр
На просмотре в Белеке, где базируется казахстанский "Акжайык", находились два украинца: голкипер Константин Махновский и полузащитник Виталий Федотов. Главный наставник команды Владимир Мазяр сообщил игрокам, что они не входят в планы "бордово-синих" на вторую часть сезона.
Футболисты уже покинули расположение команды. На просмотре до сих пор находится еще один украинец - вратарь Максим Кучинский.
Последним клубом Константина Махновского был латвийский "Вентспилс". В Украине он выступал за "Десну", "Олимпик", "Севастополь", "Оболонь" и "Сумы". Transfermarkt оценивает игрока в 225 тыс евро - такого ценника нет ни в одного из текущих игроков "Акжайыка".
Виталий Федотов за последние полгода сыграл за два крымских клуба. Также уроженец Донецка ранее выступал за украинские "Мариуполь" и "Металлург Д" и российские "Арсенал Тула", "СКА Хабаровск", "Аванград Курск".
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