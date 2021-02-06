Малиновский получил четвертую оценку в команде за игру против Торино

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Аталанта" упустила победу над "Торино" , ведя по ходу матча со счетом 3:0.

Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и провел на поле 78 минут. За это время он трижды удачно пошел в обводку, дважды подал от углового флажка, и по одному разу отобрал мяч, лишился круглого снаряда и выиграл борьбу. Общая оценка от WhoScored - 7,1, а от Sofa Score - 7,4. Эти цифры стали четвертым показателем в команде после авторов голов “бергамасков”: Муриеля, Госенса и Иличич.

Отметим, что последний раз Малиновский проводил полный матч в Серии А еще в конце сентября. Тогда украинец сыграл все 90 минут против "Лацио".

После ничьей "Аталанта" расположилась на седьмом месте чемпионата Италии, уступая действующему лидеру "Интеру" десятью очками.