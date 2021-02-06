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Малиновский получил четвертую оценку в команде за игру против Торино

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И опять не полные 90 минут

Малиновский получил четвертую оценку в команде за игру против Торино
Новина українською

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Аталанта" упустила победу над "Торино", ведя по ходу матча со счетом 3:0.

Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и провел на поле 78 минут. За это время он трижды удачно пошел в обводку, дважды подал от углового флажка, и по одному разу отобрал мяч, лишился круглого снаряда и выиграл борьбу. Общая оценка от WhoScored - 7,1, а от Sofa Score - 7,4. Эти цифры стали четвертым показателем в команде после авторов голов “бергамасков”: Муриеля, Госенса и Иличич.

Отметим, что последний раз Малиновский проводил полный матч в Серии А еще в конце сентября. Тогда украинец сыграл все 90 минут против "Лацио".

После ничьей "Аталанта" расположилась на седьмом месте чемпионата Италии, уступая действующему лидеру "Интеру" десятью очками.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Торино (Турин)
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Источник:
WhoScored

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