Стиль Неймара. Коваленко пропустил матч с Торино из-за проблем с желудком
Виктор стал чем-то похож на бразильца
Ранее сообщалось, что Виктор Коваленко
Его соотечественник, Руслан Малиновский, провел 78 минут на поле и
Напомним, что наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини сообщил, что 5-го февраля Коваленко провел только первую тренировку в итальянском клубе.
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Источник:tuttoatalanta.com
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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
06.02.2021 в 18:56
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+4
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
06.02.2021 в 20:02
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