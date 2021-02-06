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Стиль Неймара. Коваленко пропустил матч с Торино из-за проблем с желудком

Наши за границей
(3 голосов)

Виктор стал чем-то похож на бразильца

Стиль Неймара. Коваленко пропустил матч с Торино из-за проблем с желудком
Новина українською

Ранее сообщалось, что Виктор Коваленко попал в предварительную заявку "Аталанты" на матч 21-го тура Серии А против "Торино", однако в окончательную заявку на поединок, который составляет 21 футболист, украинец не был внесен. Причиной стал гастроэнтерит, который обнаружили у полузащитника.

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Его соотечественник, Руслан Малиновский, провел 78 минут на поле и получил четвертую оценку среди "бергамасков".

Напомним, что наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини сообщил, что 5-го февраля Коваленко провел только первую тренировку в итальянском клубе.

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В статье: Неймар Аталанта (Бергамо) Серия А Виктор Коваленко
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Источник:
tuttoatalanta.com

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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
06.02.2021 в 18:56
Это же сколько желчи в запасе надо иметь,чтоб так писать?Но за то Насенюки с Васильевыми остаются довольными.
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+4
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
06.02.2021 в 20:02
мир не без ""добрых"" людей... "" ""
Ответить
+1
0


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