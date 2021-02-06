Стиль Неймара. Коваленко пропустил матч с Торино из-за проблем с желудком

Ранее сообщалось, что Виктор Коваленко попал в предварительную заявку "Аталанты" на матч 21-го тура Серии А против "Торино", однако в окончательную заявку на поединок, который составляет 21 футболист, украинец не был внесен . Причиной стал гастроэнтерит, который обнаружили у полузащитника.

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Его соотечественник, Руслан Малиновский, провел 78 минут на поле и получил четвертую оценку среди "бергамасков" .

Напомним, что наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини сообщил, что 5-го февраля Коваленко провел только первую тренировку в итальянском клубе.