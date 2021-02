Ярмоленко в очередной раз не попал в стартовый состав Вест Хэма

В рамках 23-го тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби между "Фулхэмом" и "Вест Хэмом". Украинец Андрей Ярмоленко начнет матч со скамейки запасных.

???? Here's how we line up at Craven Cottage this evening!#FULWHU pic.twitter.com/UYNx58FvEb