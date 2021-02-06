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Ярмоленко в очередной раз не попал в стартовый состав Вест Хэма

Наши за границей
(1 голосов)

На этот раз встреча с аутсайдером АПЛ

Ярмоленко в очередной раз не попал в стартовый состав Вест Хэма
Новина українською

В рамках 23-го тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби между "Фулхэмом" и "Вест Хэмом". Украинец Андрей Ярмоленко начнет матч со скамейки запасных.

В этом сезоне на счету вингера всего один поединок в АПЛ, который он начинал со старта. Еще 12 раз в чемпионате он появлялся после замены. В целом он провел 311 минут в Премьер Лиге, отметившись одним ассистом.

Матч между "Фулхэмом" и "Вест Хэмом" начнется в 19:30.

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В статье: Андрей Ярмоленко Фулхэм (Лондон) АПЛ Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (6)
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TIHOnew (Хмельницький)
06.02.2021 в 19:59
В АПЛ нема Шуфрича з його Говерлою, та і друзі сурка з ОПЗЖ там не "парішают".
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+1
0
storm_ua (Николаев)
06.02.2021 в 19:26
Чемпион по непопаданию в стартовый состав за всю историю футбола
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+2
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
06.02.2021 в 19:26
А кто это?
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+1
-3
Po4eson (Одесса)
06.02.2021 в 19:19
Что??? Опять???
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+1
-2
dmitroj88
06.02.2021 в 19:07
Легенда.
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+1
-4
Опасево (Кыйив)
06.02.2021 в 19:00
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0
-3


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