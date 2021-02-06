Ярмоленко в очередной раз не попал в стартовый состав Вест Хэма

В рамках 23-го тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби между "Фулхэмом" и "Вест Хэмом". Украинец Андрей Ярмоленко начнет матч со скамейки запасных.

???? Here's how we line up at Craven Cottage this evening!#FULWHU pic.twitter.com/UYNx58FvEb — West Ham United (@WestHam) February 6, 2021

В этом сезоне на счету вингера всего один поединок в АПЛ, который он начинал со старта. Еще 12 раз в чемпионате он появлялся после замены. В целом он провел 311 минут в Премьер Лиге, отметившись одним ассистом.

Матч между "Фулхэмом" и "Вест Хэмом" начнется в 19:30.