Ярмоленко в очередной раз не попал в стартовый состав Вест Хэма
На этот раз встреча с аутсайдером АПЛ
В рамках 23-го тура чемпионата Англии состоится лондонское дерби между "Фулхэмом" и "Вест Хэмом". Украинец Андрей Ярмоленко начнет матч со скамейки запасных.
???? Here's how we line up at Craven Cottage this evening!#FULWHU pic.twitter.com/UYNx58FvEb— West Ham United (@WestHam) February 6, 2021
В этом сезоне на счету вингера всего один поединок в АПЛ, который он начинал со старта. Еще 12 раз в чемпионате он появлялся после замены. В целом он провел 311 минут в Премьер Лиге, отметившись одним ассистом.
Матч между "Фулхэмом" и "Вест Хэмом" начнется в 19:30.
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Комментарии (6)
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