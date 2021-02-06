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Олейник принес победу СИК в матче Кубка Финляндии

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Дебютный гол в этом году для игрока

Олейник принес победу СИК в матче Кубка Финляндии
Новина українською

Украинский полузащитник "СИК" Денис Олейник отметился голом за свою команду в матче Кубка Финляндии против "АК Оулу”. Этот мяч стал первым в официальных встречах этого сезона, ведь это и была дебютная игра года для "СИК".

Предварительный этап матчей Кубка Финляндии проходит в групповом формате. Команда украинца проведет еще, как минимум, две игры.

Для Дениса Олейника этот гол стал первым за почти пять месяцев в составе финского коллектива. Последний раз он забивал еще 12 сентября в поединке Вейккауслиги.

За "СИК" полузащитник выступает с лета 2018-го года. С тех пор он провел за клуб 69 матчей, записав в свой актив 17 голов и три ассиста. Контракт между сторонами рассчитан до декабря этого года. Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 150 тыс евро.

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В статье: Денис Олейник СИК
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