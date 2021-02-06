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Девушка Коваленко: Переход Виктора в Аталанту - это прекрасная возможность и для меня тоже

Наши за границей
(2 голосов)

На горизонт выходят и собственные амбиции

Девушка Коваленко: Переход Виктора в Аталанту - это прекрасная возможность и для меня тоже
Новина українською

Девушка новоиспеченного игрока "Аталанты" Виктора Коваленко Анастасия Мантач поделилась мыслями на счет переезда в Италию:

"Это прекрасная возможность и для меня тоже. "Аталанта" – хорошая лестница для профессионального и личного роста.

Хочу создать свой бренд одежды, например, как Montenapoleone в Милане. Не могу дождаться переезда в Бергамо, а также я хочу попасть на стадион", - сказала Анастасия.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Виктор Коваленко
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Источник:
calcioatalanta.it

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Комментарии (3)
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octavi4 (Warszawa)
06.02.2021 в 22:35
Она хочет быть улицей? :)
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corech (Горловка)
06.02.2021 в 21:54
А чому ні? Ганна Осмехіна,Маріана Сенчина,Ліля Литковська...Так що успіхів їм обом.
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Acsakal (Kharkov)
06.02.2021 в 21:41
Ну так. Уся Італія тільки й чекає, що приїде якась дівчина з України та створить для Італії свій "бренд".
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