Девушка Коваленко: Переход Виктора в Аталанту - это прекрасная возможность и для меня тоже
На горизонт выходят и собственные амбиции
Девушка новоиспеченного игрока "Аталанты" Виктора Коваленко Анастасия Мантач поделилась мыслями на счет переезда в Италию:
"Это прекрасная возможность и для меня тоже. "Аталанта" – хорошая лестница для профессионального и личного роста.
Хочу создать свой бренд одежды, например, как Montenapoleone в Милане. Не могу дождаться переезда в Бергамо, а также я хочу попасть на стадион", - сказала Анастасия.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:calcioatalanta.it
Популярное сейчас
- Черноморец арендовал квартет игроков Динамо
- Красников возвращает своих домой, Олимпик нашел замену Шахабу. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Интернасьонал провёл встречу с Шахтёром по поводу Тайсона
- Свой-чужой. За и против перехода Виктора Коваленко в Аталанту
- Хорватская красотка проспойлерила переход своего бойфренда в Ливерпуль, но трансфер сорвался. ФОТО
- По душу Ярмолы? Лингард показал упакованные чемоданы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
octavi4 (Warszawa)
06.02.2021 в 22:35
Ответить
0
0
corech (Горловка)
06.02.2021 в 21:54
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
06.02.2021 в 21:41
Ответить
+3
-2
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...