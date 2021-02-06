Девушка Коваленко: Переход Виктора в Аталанту - это прекрасная возможность и для меня тоже

Девушка новоиспеченного игрока "Аталанты" Виктора Коваленко Анастасия Мантач поделилась мыслями на счет переезда в Италию:

"Это прекрасная возможность и для меня тоже. "Аталанта" – хорошая лестница для профессионального и личного роста.

Хочу создать свой бренд одежды, например, как Montenapoleone в Милане. Не могу дождаться переезда в Бергамо, а также я хочу попасть на стадион", - сказала Анастасия.