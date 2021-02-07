Зинченко выйдет в стартовом составе на матч против Ливерпуля
Украинцу на фланге будет противостоять Салах
"Ливерпуль" примет "Манчестер Сити" в рамках 23-го тура АПЛ на "Энфилде". В основной одинадцятке гостей появится украинец Александр Зинченко - он сыграет слева в защите.
Your City line-up for Anfield! ????— Manchester City (@ManCity) February 7, 2021
XI | Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling (C)
SUBS | Steffen, Jesus, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia, Doyle, Bernabe
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity pic.twitter.com/VQb01vWzCC
Отметим, что в предыдущем матче против "Бернли" посреди недели футболист появился со скамейки запасных. Встреча с "мерсисайдцами" будет шестой в старте для Зинченко в этом сезоне чемпионата.
Матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" начнется в 18:30.
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