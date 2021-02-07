Зинченко выйдет в стартовом составе на матч против Ливерпуля

"Ливерпуль" примет "Манчестер Сити" в рамках 23-го тура АПЛ на "Энфилде". В основной одинадцятке гостей появится украинец Александр Зинченко - он сыграет слева в защите.

Отметим, что в предыдущем матче против "Бернли" посреди недели футболист появился со скамейки запасных. Встреча с "мерсисайдцами" будет шестой в старте для Зинченко в этом сезоне чемпионата.

Матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" начнется в 18:30.