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Зинченко выйдет в стартовом составе на матч против Ливерпуля

Наши за границей
(1 голосов)

Украинцу на фланге будет противостоять Салах

Зинченко выйдет в стартовом составе на матч против Ливерпуля
Новина українською

"Ливерпуль" примет "Манчестер Сити" в рамках 23-го тура АПЛ на "Энфилде". В основной одинадцятке гостей появится украинец Александр Зинченко - он сыграет слева в защите.

Отметим, что в предыдущем матче против "Бернли" посреди недели футболист появился со скамейки запасных. Встреча с "мерсисайдцами" будет шестой в старте для Зинченко в этом сезоне чемпионата.

Матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" начнется в 18:30.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
07.02.2021 в 19:24
найдовше прiзвище серед гравцiв
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Po4eson (Одесса)
07.02.2021 в 17:48
Наконец то
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