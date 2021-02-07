Гент сыграл вничью с Эйпеном. Яремчук отыграл весь матч, Безус оформил ассист
"Гент" продолжает пребывать в нижней части таблицы...
В матче 24-го тура чемпионата Бельгии "Гент" дома сыграл в результативную ничью с "Эйпеном" 2:2.
Роман Безус принял участие во втором голе хозяев в этом матче - украинец отдал голевую передачу на форварда Тарика Тиссаудали на 30-й минуте встречи. По итогу хавбек национальной сборной Украины провел на поле 83 минуты.
Этот ассист стал первым для 30-летнего Безуса в текущем сезоне. Всего в нынешней кампании во всех турнирах Роман провел 21 матч и забил один гол.
В свою очередь другой украинец в составе "Гента" - Роман Яремчук, отыграл весь поединок, но результативными действиями не отметился.
После этого тура "Гент" имеет в своем активе 33 очка и команда занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги Жюпиле.
Популярное сейчас
- Зинченко получил пятую оценку из двух команд за матч против Ливерпуля
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Шабанов близок к трансферу в польский чемпионат
- ВИДЕО, как Диаш за голову тянул Зинченко по газону
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО