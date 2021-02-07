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Гент сыграл вничью с Эйпеном. Яремчук отыграл весь матч, Безус оформил ассист

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"Гент" продолжает пребывать в нижней части таблицы...

Гент сыграл вничью с Эйпеном. Яремчук отыграл весь матч, Безус оформил ассист
Новина українською

В матче 24-го тура чемпионата Бельгии "Гент" дома сыграл в результативную ничью с "Эйпеном" 2:2.

Роман Безус принял участие во втором голе хозяев в этом матче - украинец отдал голевую передачу на форварда Тарика Тиссаудали на 30-й минуте встречи. По итогу хавбек национальной сборной Украины провел на поле 83 минуты.

Этот ассист стал первым для 30-летнего Безуса в текущем сезоне. Всего в нынешней кампании во всех турнирах Роман провел 21 матч и забил один гол.

В свою очередь другой украинец в составе "Гента" - Роман Яремчук, отыграл весь поединок, но результативными действиями не отметился.

После этого тура "Гент" имеет в своем активе 33 очка и команда занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги Жюпиле.

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В статье: Роман Безус Гент (Бельгия) Чемпионат Бельгии Лига Жюпиле Эйпен
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