Ордец: Диванные эксперты рассказывают, как кому надо жить, но футболисты России и Украины между собой прекрасно общаются
Защитник московского Динамо рассказал о возможности играть за сборную Украины
Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец ответил на вопрос, чувствовал ли он давление в соцсетях и прессе, когда решался вопрос с переходом в российский клуб.
"Чувствовал, когда 9-10 матчей после перехода вообще не играл. Вот тогда люди писали в интернете разные гадости. Не буду пересказывать содержание, но неприятно было читать. Я продолжал усердно работать, ждал свой шанс, и новый тренер мне его дал. Как только начал играть, поток негатива схлынул.
Первые месяца четыре резкие комментарии расстраивали – теперь прошло.
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