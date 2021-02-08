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  4. Ордец: Диванные эксперты рассказывают, как кому надо жить, но футболисты России и Украины между собой прекрасно общаются
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Ордец: Диванные эксперты рассказывают, как кому надо жить, но футболисты России и Украины между собой прекрасно общаются

Наши за границей
(9 голосов)

Защитник московского Динамо рассказал о возможности играть за сборную Украины

Ордец: Диванные эксперты рассказывают, как кому надо жить, но футболисты России и Украины между собой прекрасно общаются
Новина українською

Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец ответил на вопрос, чувствовал ли он давление в соцсетях и прессе, когда решался вопрос с переходом в российский клуб.

"Чувствовал, когда 9-10 матчей после перехода вообще не играл. Вот тогда люди писали в интернете разные гадости. Не буду пересказывать содержание, но неприятно было читать. Я продолжал усердно работать, ждал свой шанс, и новый тренер мне его дал. Как только начал играть, поток негатива схлынул.

Первые месяца четыре резкие комментарии расстраивали – теперь прошло. Сборная Украины? Не буду скрывать, я очень скучаю по сборной. Мне не надо ничего объяснять, я всё прекрасно понимаю. Со своей стороны могу только играть, показывать качественный футбол. А как сверху решат, так и будет. Диванные эксперты рассказывают, как кому надо жить. При этом футболисты двух стран между собой прекрасно общаются, просто этого никто не знает", - сказал Ордец.

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В статье: Украина Иван Ордец Динамо (Москва)
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Источник:
Чемпионат

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Комментарии (14)
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alex 66 (Кременчуг)
08.02.2021 в 19:50
Шнобель отрастил, а ума не нажил)))
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+7
-3
шатай-болтай (Киев)
08.02.2021 в 19:46
Резиновое изделие номер 2 !
Ответить
+8
-3
alex 66 (Кременчуг)
08.02.2021 в 19:47
Эх, снял с языка))) присоединяюсь.
Ответить
+6
-3
avatar
GR-65 (Харків)
08.02.2021 в 19:32
Ватный идиот.
Ответить
+11
-5
avatar
Байкал (Lviv)
08.02.2021 в 19:25
Ось таке вузьколобе сотворіння,коли говорить «диванні експерти»,то думає ,що віно щось значить як футболіст. Але насправді це звичайне ч.мо ,яке просто виправдовує свій недолугий вибір грати в Росії. А цей секрет,якого ,як вважає Ордець, ніхто не знає,про спілкуванням між футболістами,це апогей цього інтерв’ю . Сноуден недороблений.
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+15
-5
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.02.2021 в 19:21
Приблизно 100 років тому мудра людина, адмірал Колчак, сказав про таких "ордеців": "Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти". Ванятка, як ви розумієте, не кучер, та і не артист...
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+17
-5
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
08.02.2021 в 19:12
Это тот лошара,что грузинам проиграл в топ чемпионате.
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+13
-4
GAAD (Бучач)
08.02.2021 в 19:47
да , это он..
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+3
0
Карпатий(Штати) (Чикаго)
08.02.2021 в 18:50
Коли президент Картер разом з дружиною у 2015 році рибачили на Кольському, він казав, що все було гаразд, тільки з гідами мали цілком протилежні погляди на події в Україні. Якшо москалі набиралися наглості обговорювати Україну з Картером, то я не вірю, що вони не питали про це у "кормільцєв". І що їм відповів той счамий Ордець ? Типу ми за мир, проти війни і ......
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+8
-4
velbag (Полтава)
08.02.2021 в 18:50
хто це? якась підстилка свинячих собак?
Ответить
+14
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
08.02.2021 в 18:45
канешна, рахицкий и петухов подтвердят
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+17
-4
football_soccer (Украина)
08.02.2021 в 18:44
о боже. Он себя переоценивает и свое значение в международном футболе. Чудом попал в Шахтер, хотя не уровень такой команды. С Шахтера поперли, и играет теперь в середняке чемпионата, который в Лиге Европы отлетел от грузинов (!!!) , а пафоса столько, как будто сам Криштиану Роналду интервью дает
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+17
-3
Dimka26 (Чернигов)
08.02.2021 в 18:52
Не согласен. В свою юность он был один из самых таланливейших защитников. Просто с возрастом требования сбавил и стал посредственностью. А так его еще в сборную вызывали, когда он за Илличевец бегал
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+4
0
GAAD (Бучач)
08.02.2021 в 19:49
Ключове слово "бегал"..
+4
-1


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