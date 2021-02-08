Ордец: Диванные эксперты рассказывают, как кому надо жить, но футболисты России и Украины между собой прекрасно общаются

Украинский защитник московского "Динамо" Иван Ордец ответил на вопрос, чувствовал ли он давление в соцсетях и прессе, когда решался вопрос с переходом в российский клуб.

"Чувствовал, когда 9-10 матчей после перехода вообще не играл. Вот тогда люди писали в интернете разные гадости. Не буду пересказывать содержание, но неприятно было читать. Я продолжал усердно работать, ждал свой шанс, и новый тренер мне его дал. Как только начал играть, поток негатива схлынул.