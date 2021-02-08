Зинченко: Симпл в Counter-Strike - как Месси в футболе

Защитник " Манчестер Сити " и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своем увлечении геймингом и высказался о развитии киберспорта.

- С чего началось твое увлечение геймингом? Какие твои первые игры на ПК и на консолях?

- Моим главным увлечением с самого детства был мяч, но когда родители под вечер загоняли домой – тогда уже мог во что-то поиграть. Моей первой игрой на ПК стал Counter-Strike 1.6, дальше уже пошли Pro Evolution Soccer 2006 и другие. На приставках играл в Super Mario Bros., Mortal Kombat и разные гонки.

- Кто в составе "Манчестер Сити" самый заядлый геймер? Какие игры наиболее популярны в команде?

- Многие ребята играют в Call of Duty, есть также игроки в FIFA. А вот мы с Габриэлом Жезусом больше по Counter-Strike. Он, кстати, очень хорошо играет.

- Ваш тренер Пеп Гвардиола известен своей строгостью: в прошлом он запрещал некоторым футболистам пользоваться интернетом. Не беспокоитесь о том, что он узнает о ваших аккаунтах с тысячей часов в CS:GO?

- У него хватает своих забот, поэтому ему не до наших аккаунтов!

- Ты уже играл против команды Смолова в CS:GO, нет ли планов устроить схожий шоу-матч на европейском уровне? Например, вместе с твоим тиммейтом Габриэлом Жезусом против команды Неймара и Каземиро?

- Это было бы отличной идеей, но тяжело, наверное, будет собрать всех в одно время.

- Ты играл вместе с признанным гением CS:GO – Александром "s1mple" Костылевым. Насколько ощутим его высокий скил? Как думаешь, справедливо ли называть его Месси или Роналду мира CS:GO?

- Он как Месси в Counter-Strike – абсолютный феномен. Рад знакомству с ним и болею за него на всех возможных турнирах!

- Следишь за профессиональным киберспортом в свободное время? Есть любимые игроки или команды?

- Честно признаться – не слежу. Просто потому, что не хватает времени. Но тем не менее я поддерживаю команду NAVI.

- Ты – профессиональный футболист. Твое мнение о спортивной составляющей киберспорта? Может ли условная CS:GO считаться спортивной дисциплиной наравне с футболом или есть всё же разница?

- Конечно, киберспорт сейчас вышел на совершенно другой уровень, и я думаю, что с каждым годом он будет всё популярнее. Но всё-таки я бы не сравнивал эту дисциплину с футболом, потому что футбол – самый популярный вид спорта, в который играют по всей планете, даже на самых отдаленных ее кусочках.