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Помощник Шевченко дал характеристику Коваленко и посоветовал клубам Серии А еще двух украинцев

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(2 голосов)

С Динамо и Шахтера

Помощник Шевченко дал характеристику Коваленко и посоветовал клубам Серии А еще двух украинцев
Новина українською

Экс-защитник "Милана" и ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины Мауро Тассотти лестно отозвался о новичке "Аталанты" Викторе Коваленко, а также Виталие Миколенко и Николае Матвиенко.

Коваленко может выполнять несколько ролей на поле. Он знает, как нужно действовать в атаке и проникать в опасные зоны.

Если он будет стабильно играть в "Аталанте", то может забить 6-7 голов в сезоне. Это хорошее подписание для "Аталанты", ведь поможет Гасперини в условиях насыщенного календаря.

На их месте я бы еще следил за Виталием Миколенко с "Динамо" и Николаем Матвиенко, который играет за "Шахтер, - сказал Мауро Тассотти изданию Calciomercato.

Читайте такжеТренер сборной Украины: Думаю, Коваленко легко впишется в состав Аталанты
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В статье: Андрей Шевченко Серия А Виктор Коваленко Николай Матвиенко Мауро Тассотти Виталий Миколенко
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