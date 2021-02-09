Помощник Шевченко дал характеристику Коваленко и посоветовал клубам Серии А еще двух украинцев

Экс-защитник "Милана" и ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины Мауро Тассотти лестно отозвался о новичке "Аталанты" Викторе Коваленко, а также Виталие Миколенко и Николае Матвиенко.

Коваленко может выполнять несколько ролей на поле. Он знает, как нужно действовать в атаке и проникать в опасные зоны.

Если он будет стабильно играть в "Аталанте", то может забить 6-7 голов в сезоне. Это хорошее подписание для "Аталанты", ведь поможет Гасперини в условиях насыщенного календаря.

На их месте я бы еще следил за Виталием Миколенко с "Динамо" и Николаем Матвиенко, который играет за "Шахтер, - сказал Мауро Тассотти изданию Calciomercato.