Фартовый? У Зинченко самый высокий процент побед в истории Сити

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко имеет самый высокий процент в истории побед "горожан". Об этом сообщает StatCity.

По информации ресурса, 87% футболистов провели более 10 матчей. Из них 24-летний игрок побеждал чаще всех - 86,75% ( 72 победы в 83 встречах).

В нынешнем сезоне Александр Зинченко провел 15 матчей во всех турнирах за "Манчестер Сити", в которых он сумел отличиться одной голевой передачей. Контрактное соглашение с клубом рассчитано до июня 2024 года.

