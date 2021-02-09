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Фартовый? У Зинченко самый высокий процент побед в истории Сити

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Фартовый? У Зинченко самый высокий процент побед в истории Сити
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Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко имеет самый высокий процент в истории побед "горожан". Об этом сообщает StatCity.

По информации ресурса, 87% футболистов провели более 10 матчей. Из них 24-летний игрок побеждал чаще всех - 86,75% ( 72 победы в 83 встречах).

В нынешнем сезоне Александр Зинченко провел 15 матчей во всех турнирах за "Манчестер Сити", в которых он сумел отличиться одной голевой передачей. Контрактное соглашение с клубом рассчитано до июня 2024 года.

Напомним, что в рамках 23-го тура АПЛ Александр Зинченко провел целый матч против "Ливерпуля".




                                                    

                                
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                                В статье:
                                Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко                            

                                                

                        

                            

                                
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Источник:

                                    StatCity                                                            

                        

                        

                    

                

            


            

            

                

    

        
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