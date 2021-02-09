Грозный оценил игру Зинченко в матче против Ливерпуля

Украинский тренер Вячеслав Грозный оценил игру Александра Зинченко в матче Премьер-лиги "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" (1:4).

"Все хвалят Зинченко? Да, могу сказать, что за "Ман Сити" он играет на очень сложной позиции. Это не его позиция левого защитника. В этой же роли играл Дарио Срна в "Шахтере", а именно постоянно принимал участие в атаке. По конкретному матчу скажу, что сложность для Зинченко возникла в том, что ему пришлось противостоять очень быстрому и реактивному Салаху. Но для украинца большой плюс в том, что рядом с ним играет один из лучших центральных защитников мира португалец Рубен Диаш. Поэтому Зинченко легче в этом плане. Да, они оба ошиблись, когда был назначен пенальти в ворота "Ман Сити". Ошиблись и Зинченко, и Диаш. Салах их в том эпизоде переиграл. Но были моменты, когда Зинченко очень прилично с тем же Салахом дорабатывал, выбивая мяч из-под него. Украинский футболист значительно прибавил в организации оборонительных действий. Но, похвалив Александра, повторюсь, что это не его позиция левого защитника.

Сейчас в составе "горожан" отсутствует из-за травмы Де Брюйне. Потому часто во многих матчах Зинченко смещается в опорную зону, создавая численное преимущество и потому что украинец - игрок именно этой зоны.

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Александр хорошо сыграл с "Ливерпулем". Многие думали, что в поединке с "Ливерпулем" выйдет играть Менди или Ляпорт, чтобы закрыть Салаха. Но Гвардиола верен своим принципам, ему надо, чтобы в составе были футболисты, которые здорово играют на атаку. Потому мы увидели Зинченко в игре с "Ливерпулем". Могу похвалить украинца за его игру, но, надеюсь, что у Александра будет возможность перейти на свою позицию и играть под нападающими. Но для сборной Украины хорошо, что Зинченко играет в основе "Ман Сити", - сказал Грозный.