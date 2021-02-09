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Федецкий: Желаю Шведу каждый день выжимать максимум и стремиться к невозможному

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Артем - об игре бывшего одноклубника

Федецкий: Желаю Шведу каждый день выжимать максимум и стремиться к невозможному
Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о полузащитнике "Селтика" Марьяне Шведе, который сейчас выступает на правах аренды в "Мехелене".

"Марьян - один из тех футболистов, кому нужен особый подход. Я не сторонник того, что нужно с кем нянчиться. Но вот есть такие футболисты, с которыми отдельно говорят и их нужно направлять. Возможно, Швед уже где-то немного повзрослел, взялся за голову и стал на правильный путь. Вот когда Марьян перешел в "Севилью", то, возможно, он был не очень готов ментально, где немного потерялся. А за рубежом с украинцами никто церемониться не станет и его отправили обратно в "Карпаты". Ожил, попал в зону комфорта и поехал в "Селтик".

Нужно каждый день выходить на футбольное поле и пахать. Доказывать тренерам и самому себе, что ты что-то можешь. Только так ты будешь прогрессировать и расти в футбольном плане, по-другому быть не может. Марьян, наверное, просто взялся за голову, понял, что футбольный возраст не такой уж и длинный. Нужно каждый день выжимать максимум и стремиться к невозможному. Я этой гипотезы придерживаюсь всю футбольную жизнь и достиг своего максимума, такого же и желаю Шведу", - сказал Федецкий.

Напомним, что Швед играет за "Мехелен" на правах аренды из "Селтика". С шотландским клубом у Марьяна контракт до середины 2023 года.

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В статье: Артем Федецкий Селтик (Глазго) Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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