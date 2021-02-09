Бутко: Были предложения из России, но по известным причинам я отказался
Сейчас в Россию защитник уже не хочет
Защитник "Шахтера" Богдан Бутко, который
"Да, предложения были. Команды из УПЛ интересовались. Но где-то финансовые условия не подходили, где-то другие причины.
"Лех" тоже хотел, но не договорились. Были предложения из России. Но из-за этой ситуации, по известным причинам отказался и сказал, что не поеду играть в Россию", – сказал Бутко.
Напомним, что в 2015-16 годах Бутко провел полтора сезона в аренде в российском "Амкаре".
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Источник:Meta Ratings
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