На позиции форварда. Ярмоленко выйдет в старте на кубковый матч против МЮ
Хороший шанс
Украинский вингер "
Украинец начнет матч в стартовом составе. Интересно, что Андрей сыграет на позиции форварда.
Сам поединок начнется в 21:30.
Отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 19 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
Here's how we line up tonight at Old Trafford... #MUNWHU #EmiratesFACup— West Ham United (@WestHam) February 9, 2021
???? Presenting tonight's starting XI, featuring @AmadDiallo_19 among the subs...— Manchester United (@ManUtd) February 9, 2021
???? #MUFC
???? #FACup
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Комментарии (5)
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c99baf (Харьков)
09.02.2021 в 21:18
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dazo24
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densmen (Чернигов)
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