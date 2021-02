На позиции форварда. Ярмоленко выйдет в старте на кубковый матч против МЮ

Украинский вингер " Вест Хэма " Андрей Ярмоленко попал в заявку своей команды на выездной матч 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

Украинец начнет матч в стартовом составе. Интересно, что Андрей сыграет на позиции форварда.

Сам поединок начнется в 21:30.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 19 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Here's how we line up tonight at Old Trafford... #MUNWHU #EmiratesFACup