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На позиции форварда. Ярмоленко выйдет в старте на кубковый матч против МЮ

Наши за границей
(1 голосов)

Хороший шанс

На позиции форварда. Ярмоленко выйдет в старте на кубковый матч против МЮ
Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал в заявку своей команды на выездной матч 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

Украинец начнет матч в стартовом составе. Интересно, что Андрей сыграет на позиции форварда.

Сам поединок начнется в 21:30.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 19 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (5)
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c99baf (Харьков)
09.02.2021 в 21:18
Ну усё,хана МЮ!
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0
0
dazo24
09.02.2021 в 21:12
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
download1 (huyersk)
09.02.2021 в 21:03
позицiя центрнапа, крутяк )
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0
0
densmen (Чернигов)
09.02.2021 в 20:56
Верим в гол легенды
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+1
-1
download1 (huyersk)
09.02.2021 в 20:53
ого, ну якщо i в такому матчi не забiгае, то тодi вже не знаю . Треба дивитися матч ..
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0
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