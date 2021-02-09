Ярмоленко получил повреждение в матче против МЮ

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который вышел в стартовом составе своей команды на матч 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед", не смог доиграть поединок до конца.

Украинец получил повреждение в начале второго тайма, провел на поле еще порядка пяти минут, однако на 54-й минуте все-таки прихрамывая покинул поле. Вместо него вышел Одубеко. На момент замены счет был 0:0.

О характере повреждения и сроках восстановления украинца будет известно позднее.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.