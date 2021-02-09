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Ярмоленко получил повреждение в матче против МЮ

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(2 голосов)

Украинец был заменен в начале второго тайма

Ярмоленко получил повреждение в матче против МЮ
Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который вышел в стартовом составе своей команды на матч 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед", не смог доиграть поединок до конца.

Украинец получил повреждение в начале второго тайма, провел на поле еще порядка пяти минут, однако на 54-й минуте все-таки прихрамывая покинул поле. Вместо него вышел Одубеко. На момент замены счет был 0:0.

О характере повреждения и сроках восстановления украинца будет известно позднее.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
09.02.2021 в 23:21
дай чукче молитися, він і лоба розіб'є.. Пішки проходити і травмуватися..
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Kolibri (Киевоград)
09.02.2021 в 23:09
Да уж.......
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