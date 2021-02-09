Ярмоленко получил повреждение в матче против МЮ
Украинец был заменен в начале второго тайма
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который
Украинец получил повреждение в начале второго тайма, провел на поле еще порядка пяти минут, однако на 54-й минуте все-таки прихрамывая покинул поле. Вместо него вышел Одубеко. На момент замены счет был 0:0.
О характере повреждения и сроках восстановления украинца будет известно позднее.
Отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
09.02.2021 в 23:21
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Kolibri (Киевоград)
09.02.2021 в 23:09
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