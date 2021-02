Может дебютировать сегодня. Коваленко в заявке Аталанты на кубковый матч с Наполи

Украинский новичок "Аталанты" Виктор Коваленко попал в заявку свой команды на ближайший матч - ответный полуфинальный поединок Кубка Италии с "Наполи".

У украинца будет шанс дебютировать за бергамаски в среду 10 февраля. Начнется поединок 21:45.

Также в заявке команды присутствует и второй украинец – Руслан Малиновский.

Напомним, что первый матч соперников в Неаполе закончился вничью 0:0.

