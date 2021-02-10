Может дебютировать сегодня. Коваленко в заявке Аталанты на кубковый матч с Наполи
Ждем дебюта
Украинский новичок "Аталанты" Виктор Коваленко попал в заявку свой команды на ближайший матч - ответный полуфинальный поединок Кубка Италии с "Наполи".
У украинца будет шанс дебютировать за бергамаски в среду 10 февраля. Начнется поединок 21:45.
Также в заявке команды присутствует и второй украинец – Руслан Малиновский.
Напомним, что первый матч соперников в Неаполе закончился вничью 0:0.
???? I 22 nerazzurri convocati per #AtalantaNapoli!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 9, 2021
???? Our squad list for the #CoppaItalia semi-finals!#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/CbTVUMOTyw
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Комментарии (2)
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amg333 (Kyiv )
10.02.2021 в 00:46
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download1 (huyersk)
10.02.2021 в 00:30
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