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Украинец Путин не подошел белорусскому клубу

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(1 голосов)

Хавбек покинул расположение Немана

Украинец Путин не подошел белорусскому клубу
Новина українською

Украинский футболист Виктор Путин, который был на просмотре в "Немане", не подошел белорусскому клубу.

Хавбек покинул клуб, с ним не стали заключать контракт. Путин прибыл в команду в конце января и принял участие в трех матчах на сборах "Немана" в рамках просмотра.

Отметим, что уроженец Херсонской области является воспитанником киевской футбольной школы "Динамо".

Долгое время полузащитник выступает в польских клубах. Последним из них был "Белхатув" который играет во втором польском дивизионе. В сезоне 2020 года полузащитник сыграл в 22 поединках, записав на свой счёт две голевых передачи.

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В статье: Неман (Гродно) Виктор Путин
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Источник:
ФК Неман

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Комментарии (1)
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Wreck (Киев)
10.02.2021 в 02:24
Настроение подняли)
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