Украинец Путин не подошел белорусскому клубу

Украинский футболист Виктор Путин, который был на просмотре в "Немане ", не подошел белорусскому клубу.

Хавбек покинул клуб, с ним не стали заключать контракт. Путин прибыл в команду в конце января и принял участие в трех матчах на сборах "Немана" в рамках просмотра.

Отметим, что уроженец Херсонской области является воспитанником киевской футбольной школы "Динамо".

Долгое время полузащитник выступает в польских клубах. Последним из них был "Белхатув" который играет во втором польском дивизионе. В сезоне 2020 года полузащитник сыграл в 22 поединках, записав на свой счёт две голевых передачи.