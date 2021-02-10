Украинец Путин не подошел белорусскому клубу
Хавбек покинул расположение Немана
Украинский футболист Виктор Путин, который
Хавбек покинул клуб, с ним не стали заключать контракт. Путин прибыл в команду в конце января и принял участие в трех матчах на сборах "Немана" в рамках просмотра.
Отметим, что уроженец Херсонской области является воспитанником киевской футбольной школы "Динамо".
Долгое время полузащитник выступает в польских клубах. Последним из них был "Белхатув" который играет во втором польском дивизионе. В сезоне 2020 года полузащитник сыграл в 22 поединках, записав на свой счёт две голевых передачи.
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Источник:ФК Неман
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Wreck (Киев)
10.02.2021 в 02:24
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