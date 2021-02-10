Стало известно о характере травмы Андрея Ярмоленко

Матч Кубка Англии "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" (0:1) завершился досрочно для полузащитника лондонской команды, игрока национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко.

В начале второго тайма украинский футболист получил травму и не смог продолжить матч . Ему пришлось досрочно уйти в раздевалку на 54-й минуте.

Сразу после матча у Ярмоленко была диагностирована травма связок колена.

Однако как долго полузащитнику сборной Украины придется восстанавливаться после этого повреждения, станет известно после детального обследования.