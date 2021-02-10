Стало известно о характере травмы Андрея Ярмоленко
О сроках еще ничего не известно
Матч Кубка Англии "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" (0:1) завершился досрочно для полузащитника лондонской команды, игрока национальной сборной
В начале второго тайма украинский футболист
Сразу после матча у Ярмоленко была диагностирована травма связок колена.
Однако как долго полузащитнику сборной Украины придется восстанавливаться после этого повреждения, станет известно после детального обследования.
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Источник:meta-ratings
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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
10.02.2021 в 11:01
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simargl (Чернигов)
10.02.2021 в 10:46
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