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Стало известно о характере травмы Андрея Ярмоленко

Наши за границей
(2 голосов)

О сроках еще ничего не известно

Стало известно о характере травмы Андрея Ярмоленко
Новина українською

Матч Кубка Англии "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" (0:1) завершился досрочно для полузащитника лондонской команды, игрока национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко.

В начале второго тайма украинский футболист получил травму и не смог продолжить матч. Ему пришлось досрочно уйти в раздевалку на 54-й минуте.

Сразу после матча у Ярмоленко была диагностирована травма связок колена.

Однако как долго полузащитнику сборной Украины придется восстанавливаться после этого повреждения, станет известно после детального обследования.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
10.02.2021 в 11:01
Сочувствую Ярмоленко. И радуюсь за редакцию:Есть тема на неделю,а то и более!
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simargl (Чернигов)
10.02.2021 в 10:46
Да уж... просто хрустальный. 90% карьеры за рубежом прошли в лазарете и на банке ... скорейшего выздоровления!!!
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