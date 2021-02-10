Менеджер Вест Хэма: Травма Ярмоленко не позволила понять, могли ли бы мы выступить лучше
Дэвид на связи
Главный тренер "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес прокомментировал травмы футболистов своей команды. Цитирует менеджера Football London.
"У Огбонны травма лодыжки, у Ярмоленко небольшое растяжение связок колена, поэтому завтра мы проведем тесты. Надеюсь, что все не так уж и плохо. За последнее время мы столкнулись с увеличением количества травм".
"Мы упустили свои шансы в первом тайме, у нас не было слишком много возможностей для того, чтобы огорчить оппонента, но во второй половине встречи мы стали играть интереснее. К сожалению, Ярмоленко был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Травма Андрея не позволила понять, могли ли бы мы выступить лучше".
Матч Кубка Англии "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" (0:1) завершился досрочно для полузащитника лондонской команды и игрока национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко.
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