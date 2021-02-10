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Менеджер Вест Хэма: Травма Ярмоленко не позволила понять, могли ли бы мы выступить лучше

Наши за границей
(2 голосов)

Дэвид на связи

Менеджер Вест Хэма: Травма Ярмоленко не позволила понять, могли ли бы мы выступить лучше
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Главный тренер "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес прокомментировал травмы футболистов своей команды. Цитирует менеджера Football London.

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"У Огбонны травма лодыжки, у Ярмоленко небольшое растяжение связок колена, поэтому завтра мы проведем тесты. Надеюсь, что все не так уж и плохо. За последнее время мы столкнулись с увеличением количества травм".

"Мы упустили свои шансы в первом тайме, у нас не было слишком много возможностей для того, чтобы огорчить оппонента, но во второй половине встречи мы стали играть интереснее. К сожалению, Ярмоленко был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Травма Андрея не позволила понять, могли ли бы мы выступить лучше".

Матч Кубка Англии "Вест Хэм" – "Манчестер Юнайтед" (0:1) завершился досрочно для полузащитника лондонской команды и игрока национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко.

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В статье: Андрей Ярмоленко Кубок Англии Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
Football London

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
10.02.2021 в 11:35
Я тепер розумію, чому він пришвидшитися не може чи зробити ривок, бо ноги не витримують :(
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ffggpl (Харьков)
10.02.2021 в 11:26
Ну, конечно, с Андрюхой они МЮ разорвали! Здоровья, Ярмола! Ты нужен сборной.
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