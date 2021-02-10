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Солдат. Серебренников выделил качество Коваленко, которое больше всего импонирует коучу Аталанты

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Ответ скептикам

Солдат. Серебренников выделил качество Коваленко, которое больше всего импонирует коучу Аталанты
Новина українською

Агент атакующего центрального полузащитника итальянской "Аталанты" и национальной сборной Украины Виктора Коваленко Сергей Серебренников прокомментировал причину интерес наставника бергамского команды именно этим футболистом.

Виктор может делать то, чего требует Гасперини. Ему 24 года, но у него уже есть большой опыт: более 30 игр в Лиге чемпионов, а также выступления в сборной.

Требовал нового вызова, а "Аталанта" - профессиональный и организованный клуб, который может дать ему шанс показать себя.

Коваленко - качественный игрок, который умеет играть в нападении, но также хороший и в отборе мяча. Он очень дисциплинированный в центре поля, он солдат, как те, которые нравятся Гасперини, - цитирует Серебренникова CalcioNapoli24 TV.

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Сергей Серебренников Виктор Коваленко
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