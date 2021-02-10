Солдат. Серебренников выделил качество Коваленко, которое больше всего импонирует коучу Аталанты

Агент атакующего центрального полузащитника итальянской "Аталанты" и национальной сборной Украины Виктора Коваленко Сергей Серебренников прокомментировал причину интерес наставника бергамского команды именно этим футболистом.

Виктор может делать то, чего требует Гасперини. Ему 24 года, но у него уже есть большой опыт: более 30 игр в Лиге чемпионов, а также выступления в сборной.

Требовал нового вызова, а "Аталанта" - профессиональный и организованный клуб, который может дать ему шанс показать себя.

Коваленко - качественный игрок, который умеет играть в нападении, но также хороший и в отборе мяча. Он очень дисциплинированный в центре поля, он солдат, как те, которые нравятся Гасперини, - цитирует Серебренникова CalcioNapoli24 TV.