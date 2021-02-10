Зинченко остался в запасе Сити на матч Кубка Англии против Суонси

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на выездной матч в 1/8 финала Кубка Англии против "Суонси".

Украинец остался в запасе.

Поединок начался в 19:30.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.