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Зинченко остался в запасе Сити на матч Кубка Англии против Суонси

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(1 голосов)

Ротация от Гвардиолы

Зинченко остался в запасе Сити на матч Кубка Англии против Суонси
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на выездной матч в 1/8 финала Кубка Англии против "Суонси".

Украинец остался в запасе.

Поединок начался в 19:30.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.

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В статье: Манчестер Сити "Суонси" Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
10.02.2021 в 19:34
Основа відпочиває )
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Kolibri (Киевоград)
10.02.2021 в 19:34
Берегут)
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