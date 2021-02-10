Зинченко остался в запасе Сити на матч Кубка Англии против Суонси
Ротация от Гвардиолы
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на выездной матч в 1/8 финала Кубка Англии против "Суонси".
Украинец остался в запасе.
Поединок начался в 19:30.
Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Сити" 15 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.
Your City team to face the Swans! ????— Manchester City (@ManCity) February 10, 2021
XI | Steffen, Walker, Garcia, Laporte, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Torres, Sterling (C), Jesus
SUBS | Ederson, Stones, Zinchenko, Mahrez, Cancelo, Foden, Doyle, Gomes, Bernabe
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/c87oXKtJDY
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
10.02.2021 в 19:34
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Kolibri (Киевоград)
10.02.2021 в 19:34
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