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Коваленко и Малиновский остались в запасе Аталанты на матч с Наполи

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(1 голосов)
Коваленко и Малиновский остались в запасе Аталанты на матч с Наполи
Новина українською

Сегодня "Аталанта" в рамках полуфинала Кубка Италии примет "Наполи".

Попал в заявку на матч, но остался в запасе новичок бергамаски Виктор Коваленко.

Также в запасе остался и его соотечественник Руслан Малиновский.

Напомним, что матч "Аталанта" - "Наполи" начнется в 21:45. В первом поединке была зафиксирована ничья 0:0.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Наполи (Неаполь) Виктор Коваленко
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
10.02.2021 в 21:07
Бажаю їм поразки з таким стартовим складом !
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