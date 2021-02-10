Коваленко и Малиновский остались в запасе Аталанты на матч с Наполи
Сегодня "
Попал в заявку на матч, но остался в запасе новичок бергамаски Виктор Коваленко.
Также в запасе остался и его соотечественник Руслан Малиновский.
Напомним, что матч "Аталанта" - "Наполи" начнется в 21:45. В первом поединке была зафиксирована ничья 0:0.
???? La nostra formazione titolare!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 10, 2021
⚫️???? Our #StartingXI to face Napoli!
Presented by @Plus500#AtalantaNapoli #CoppaItalia #GoAtalantaGo pic.twitter.com/dFSByGSp4C
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download1 (huyersk)
10.02.2021 в 21:07
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