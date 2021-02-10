Коваленко и Малиновский остались в запасе Аталанты на матч с Наполи

Сегодня " Аталанта " в рамках полуфинала Кубка Италии примет "Наполи".

Попал в заявку на матч, но остался в запасе новичок бергамаски Виктор Коваленко.

Также в запасе остался и его соотечественник Руслан Малиновский.

Напомним, что матч "Аталанта" - "Наполи" начнется в 21:45. В первом поединке была зафиксирована ничья 0:0.