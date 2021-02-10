Гол Петряка помог Фехервару выйти в 1/8-ю финала Кубка Венгрии

В Венгрии сегодня проходили матчи 1/16-й финала. В одном из матчей МОЛ Фехервар на выезде играл против клуба Вашаш, представляющего второй венгерский дивизион.

Счет матча – 2:1 в пользу Фехервара, а один из голов гостевой команды забил Иван Петряк. Украинец отличился на 23-й минуте, установив счет 2:0. Впоследствии соперник один мяч отыграл, но большего Фехервар не допустил. Победа и выход в 1/8-ю финала.

Иван Петряк в текущем сезоне сыграл за Фехервар 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов. Также в активе украинца три результативных передачи.