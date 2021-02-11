Свой 11-метровый реализовал. Кортрейк Макаренко выбыл из Кубка Бельгии

В 1/8 финала Кубка Бельгии "Кортрейк" опорного полузащитника национальной сборной Украины Евгения Макаренко на своем поле принимал "Стандард".

Украинец вошел в игру со скамейки запасных на 81-й минуте.

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Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью со счетом 1:1 ("Стандард" забил на 36 минуте, а "Кортрейк" спасся на 90+2), а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались гости - 6:5.

Свой удар с 11-метровой отметки Евгений Макаренко реализовал.