Свой 11-метровый реализовал. Кортрейк Макаренко выбыл из Кубка Бельгии
Не повезло в упорной борьбе
В 1/8 финала Кубка Бельгии "Кортрейк" опорного полузащитника
Украинец вошел в игру со скамейки запасных на 81-й минуте.
Читайте такжеКортрейк Макаренко сыграл вничью с Беерсхотом
Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью со счетом 1:1 ("Стандард" забил на 36 минуте, а "Кортрейк" спасся на 90+2), а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались гости - 6:5.
Свой удар с 11-метровой отметки Евгений Макаренко реализовал.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- Кубок Испании. Полуфинал. Севилья - Барселона 2:0. Деклассация. Четкая работа Лопетеги против мазни Кумана
- Кубок Англии. Суонси - Манчестер Сити 1:3. Легко и непринужденно
- Ювентус и Роналду: союз, приносящий миллионы
- Ордец: Диванные эксперты рассказывают, как кому надо жить, но футболисты России и Украины между собой прекрасно общаются
- Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...