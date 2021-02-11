Менеджер Аталанты: За Коваленко следили в течение двух лет
Трансферы в эпоху пандемии - непростая задача
Менеджер "
"За Коваленко и Мяле "Аталанта" следила в течение двух лет, прежде чем покупать их. Потратить 10 миллионов евро на футболиста (имеется ввиду Мяле, - прим.), наблюдая за ним только через компьютер, было бы непросто. Но теперь, когда можно снова просматривать игроков вживую, я все равно буду следить за ними с помощью ПК. Видео тоже полезно", - сказал Сартори La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что оба игрока пришли в команду в нынешнее зимнее трансферное окно.
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