Менеджер Аталанты: За Коваленко следили в течение двух лет

Менеджер " Аталанты " по трансферам Джованни Сартори рассказал о недавних трансферах команды – подписании защитника Йоакима Мяле и хавбека Виктора Коваленко.

"За Коваленко и Мяле "Аталанта" следила в течение двух лет, прежде чем покупать их. Потратить 10 миллионов евро на футболиста (имеется ввиду Мяле, - прим.), наблюдая за ним только через компьютер, было бы непросто. Но теперь, когда можно снова просматривать игроков вживую, я все равно буду следить за ними с помощью ПК. Видео тоже полезно", - сказал Сартори La Gazzetta dello Sport.