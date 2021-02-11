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Украинский специалист назначен главным тренером молодежной сборной Эстонии

Наши за границей
(1 голосов)

Роман Кожуховский не первый год работает в Эстонии

Украинский специалист назначен главным тренером молодежной сборной Эстонии

jalgpall.ee

Новина українською

Украинский тренер Роман Кожуховский, который сейчас возглавляет эстонский "Курессааре", назначен главным тренером молодежной сборной Эстонии.

Специалист будет совмещать обе должности.

Контракт с тренером федерация подписала на два года. За это время Кожуховский постарается вывести из группы команду на Евро-2023 (U-21), где эстонцы сыграют с Хорватией, Австрией, Норвегией, Финляндией и Азербайджаном.

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Отметим, что Кожуховский, у которого есть лицензия PRO, работал в таких командах как "Копер" (Словения), "Кохтла-Ярве" (Эстония), "Черноморец" (Украина), "Карпаты" (Украина), "Нымме-Калью" (Эстония).

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В статье: Роман Кожуховский Эстония U-21
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Комментарии (2)
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kapkan (Луганск)
11.02.2021 в 18:52
Ротаня ещё в придачу пусть берут!!!!
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Maldini (Киев)
11.02.2021 в 18:41
А дома Кожуховскому НЕТ МЕСТА!?Парадокс!!!Своего не ценим!!!
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