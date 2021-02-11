Украинский специалист назначен главным тренером молодежной сборной Эстонии

Украинский тренер Роман Кожуховский, который сейчас возглавляет эстонский "Курессааре", назначен главным тренером молодежной сборной Эстонии.

Специалист будет совмещать обе должности.

Контракт с тренером федерация подписала на два года. За это время Кожуховский постарается вывести из группы команду на Евро-2023 (U-21), где эстонцы сыграют с Хорватией, Австрией, Норвегией, Финляндией и Азербайджаном.

Отметим, что Кожуховский, у которого есть лицензия PRO, работал в таких командах как "Копер" (Словения), "Кохтла-Ярве" (Эстония), "Черноморец" (Украина), "Карпаты" (Украина), "Нымме-Калью" (Эстония).