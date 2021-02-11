Гол Яремчука помог Генту выйти в четвертьфинал Кубка Бельгии - ВИДЕО
Шарлеруа оказался крепким орешком
В Бельгии проходят матчи 1/8 финала Кубка страны, в одном из которых "Гент" принимал "Шарларуа".
Поединок для хозяев, несмотря на итоговый счет, выдался непростым.
"Шарлеруа" забил уже на 2-й минуте матча, после чего"Гент" долго и безуспешно пытался вскрыть оборону соперника.
Лишь на 74-й минуте украинец Роман Яремчук все-таки сравнял счет, после чего оборона гостей поплыла. За оставшееся время "Гент" забил еще дважды и с итоговым счетом 3:1 пробился в четвертьфинал.
Также отметим, что в старте "Гента" вышел и украинский полузащитник Роман Безус, который отыграл 73 минуты.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Лучкевич до конца трансферного окна может перейти из Александрии
- Слухи: Шахтер хочет провести матч с Колосом на НСК Олимпийский, Динамо - против
- Зинченко получил пятую оценку из двух команд за матч против Ливерпуля
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
- Закрой рот, сучка. Конфликт звезды НБА и эффектной блондинки во время матча превратился в мем. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...