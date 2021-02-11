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Гол Яремчука помог Генту выйти в четвертьфинал Кубка Бельгии - ВИДЕО

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Шарлеруа оказался крепким орешком

Гол Яремчука помог Генту выйти в четвертьфинал Кубка Бельгии - ВИДЕО

Новина українською

В Бельгии проходят матчи 1/8 финала Кубка страны, в одном из которых "Гент" принимал "Шарларуа".

Поединок для хозяев, несмотря на итоговый счет, выдался непростым.

"Шарлеруа" забил уже на 2-й минуте матча, после чего"Гент" долго и безуспешно пытался вскрыть оборону соперника.

Лишь на 74-й минуте украинец Роман Яремчук все-таки сравнял счет, после чего оборона гостей поплыла. За оставшееся время "Гент" забил еще дважды и с итоговым счетом 3:1 пробился в четвертьфинал.

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Также отметим, что в старте "Гента" вышел и украинский полузащитник Роман Безус, который отыграл 73 минуты.

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В статье: Роман Безус Роман Яремчук Гент Шарлеруа
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