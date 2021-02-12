Андерлехт вышел в 1/4 финала Кубка Бельгии, Михайличенко отдал свой второй ассист в сезоне

В Бельгии состоялись матчи 1/8 финала Кубка страны, в одном из которых Андерлехт на выезде играл с лидером второго дивизиона Сен-Жилем.

В стартовом составе Андерлехта вышел украинский защитник Богдан Михайличенко, отыграл все 90 минут и отличился голевым пасом.

Ну и в целом игра для гостей сложилась проще некуда, о чем свидетельствует итоговый счет 5:0.

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Отметим, что это второй ассист Михайличенко в 15 матчах нынешнего сезона. Также на счету украинца один забитый гол.