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ВИДЕО, как Михайличенко ассистировал в матче Кубка Бельгии

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ВИДЕО, как Михайличенко ассистировал в матче Кубка Бельгии

© photonews

UA-Футбол
Новина українською

В Бельгии состоялись последние матчи 1/8-й финала Кубка Бельгии. В одном из них "Андерлехт" экзаменовал скромный "Унион" Сент-Жиллуаз "со второй бельгийской лиги. И победил 5:0.

Один из голов (третий) был забит при прямом участии украинца Богдана Михайличенко. Он ассистировал Паулю Мукарио.

Отметим, что в этом сезоне Михайличенко – не частый гость основного состава "Андерлехта". Украинец сыграл в тринадцати матчах чемпионата Бельгии, отметился одним забитым мячом. Еще дважды появлялся в Кубке Бельгии.

К "Андерлехту" Михайличенко присоединился с "Зари" во время летнего трансферного окна 2020.

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В статье: Богдан Михайличенко Андерлехт (Бельгия)
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