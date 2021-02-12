ВИДЕО, как Михайличенко ассистировал в матче Кубка Бельгии
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В Бельгии состоялись последние матчи 1/8-й финала Кубка Бельгии. В одном из них "Андерлехт" экзаменовал скромный "Унион" Сент-Жиллуаз "со второй бельгийской лиги. И победил 5:0.
Один из голов (третий) был забит при прямом участии украинца Богдана Михайличенко. Он ассистировал Паулю Мукарио.
Отметим, что в этом сезоне Михайличенко – не частый гость основного состава "Андерлехта". Украинец сыграл в тринадцати матчах чемпионата Бельгии, отметился одним забитым мячом. Еще дважды появлялся в Кубке Бельгии.
К "Андерлехту" Михайличенко присоединился с "Зари" во время летнего трансферного окна 2020.
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