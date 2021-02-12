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Кипрский Пафос впервые победил после отставки Дмитрия Михайленко. Орест Кузык не играл

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А вот Артур Рудько провел целый матч

Кипрский Пафос впервые победил после отставки Дмитрия Михайленко. Орест Кузык не играл

scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Кипра состоялся матч 24-го тура между "Пафосом" и "Эносис". Хозяева победили 2:1, в воротах "Пафоса" целый поединок провел украинец Артур Рудько.

Еще один украинский легионер "Пафоса" Орест Кузык просидел весь матч в резерве.

Примечательно, что до недавнего времени "Пафос" тренировал украинский специалист, экс-тренер "Днепра" и "Днепра-1" Дмитрий Михайленко. Однако недавно он был уволен из должности из-за неудовлетворительных результатов. Теперь команду возглавляет англичанин Стефан Константине.

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Это первая победа "Пафоса" после отставки Дмитрия Михайленко. Сейчас команда располагается на седьмом месте турнирной таблицы.

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В статье: Дмитрий Михайленко Пафос
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