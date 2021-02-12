Швед получил травму - разрыв подколенного сухожилия
Выбыл ненадолго
Украинский вингер бельгийского "Мехелена" Марьян Швед получил травму. У него разрыв подколенного сухожилия, сообщает Nieuwsblad.
Однако украинец выбыл ненадолго. Марьян накануне пропустил матч 1/8 финала Кубка Бельгии против "Беерсхота" (1:0), который состоялся вчера, 11 февраля.
Не сыграет он и в чемпионате против того же "Беерсхота" 14 февраля.
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Комментарии (7)
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