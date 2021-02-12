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Швед получил травму - разрыв подколенного сухожилия

Наши за границей
(1 голосов)

Выбыл ненадолго

Швед получил травму - разрыв подколенного сухожилия

Новина українською

Украинский вингер бельгийского "Мехелена" Марьян Швед получил травму. У него разрыв подколенного сухожилия, сообщает Nieuwsblad.

Однако украинец выбыл ненадолго. Марьян накануне пропустил матч 1/8 финала Кубка Бельгии против "Беерсхота" (1:0), который состоялся вчера, 11 февраля.

Не сыграет он и в чемпионате против того же "Беерсхота" 14 февраля.

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В статье: Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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Комментарии (7)
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Smooth da Hustler (Львів)
12.02.2021 в 12:11
Редакторы пздц работают, у меня было ростяжение, так я 2 месяца неиграл, а здесь разрыв... Нужно написать или надолго выбыл или ростяжение...
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
12.02.2021 в 11:36
Как-то "разрыв" и "ненадолго" не вяжется.
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+1
0
янковский ян (Запорожье)
12.02.2021 в 12:04
Согласен. Растяжение да. Но никак не разрыв. Там даже без операции 4-6 недель напрягать неьзя.
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0
0
Lion Killer (Львів)
12.02.2021 в 11:09
шось наших почали травми один за одним косити. Не добре перед ЄВРО :(
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0
0
Лекарь (село Дарница)
12.02.2021 в 10:43
Печально, он только в форму вошел и во вкус. Еще одна потеря, перед Евро
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+3
0
Technical
12.02.2021 в 11:03
так пишуть ж, що ненадовго
Ответить
0
0
2.dc (Николаев)
12.02.2021 в 10:37
...блин ... точно шо, как бедному жениться, так и ночь коротка ... (
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+2
0


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