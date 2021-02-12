(Анти) Герой футбольного дня. Василий Кравец

Роман Яремчук вчера забил в Кубке за "Гент", а Богдан Михайличенко отдал ассист за "Андерлехт". Однако не для всех украинцев-легионеров день был столь удачным. "Коньяспор" в серии пенальти уступил "Бешикташу" и прекратил борьбу в Кубке Турции, один из одиннадцатиметровых не реализовал Артем Кравец. А в Кубке Польши промахом в серии "отличился" другой Кравец - тот, что Василий. Его команда, впрочем, сумела преодолеть стадию 1/8-й финала.

Одинаковые ошибки футболистов, разные результаты команд – и различные последствия для украинцев. Артем является ведущим форвардом "Коньяспора", сыграл в семнадцати из 22-х матчах чемпионата, забил семь голов. Лучший бомбардир команды. Понятно желание тренера поберечь украинца в кубковом поединке, именно поэтому Кравец появился на поле лишь на 65-й минуте. В серии пенальти Кравец выполнял первый удар и пробил неудачно – низом почти по центру ворот. Затем ошиблись еще двое его партнеров, а в составе "Бешикташа" не забил один игрок.

Вряд ли Артема будут называть виновником этого поражения. Провальной оказалась серия в целом для всей команды. А вот в составе "Леха" антигерои "выделяются" четко: два первых удара не было реализовано, Василий Кравец был одним из тех, кто не забил.

Реакция болельщиков "Леха" в соцсетях была ироничной: "Василий Кравец – это супер-трансфер клуба". В таком духе писали сообщения те, кого волнует судьба команды из Познани. Ведь "Лех" был на волоске от вылета из Кубка Польши от команды второго дивизиона. Однако класс и опыт помогли: после промаха Кравца "Лех" не допустил ни одной осечки, тогда как соперник не поставил точку пятым ударом, а потом сразу дал маху и в шестом круге серии.

Самое интересное, что Василий Кравец пробил неплохо – не низом и с прицелом под стойку. Но голкипер команды под названием "Радомяк" сыграл отлично.

В конце концов, хорошо то, что хорошо заканчивается. На этом промахе акцентировали бы больше внимания, если бы "Лех" вылетел. А так есть основания для радости, позитива и похвалы голкипера познанцев, вытащившего два решающих удара (еще в одном эпизоде ​​соперник не попал в створ). Василий Кравец отделался лишь легким испугом. Но выводы сделать должен.