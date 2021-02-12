Банк стал новым генеральным партнером киевского Динамо

С 11 февраля "А-Банк" стал генеральным партнером " бело-синих ".

Уже завтра, 13 февраля, на первый официальный поединок в 2021 году игроки "Динамо" Киев выйдут на поле в новой форме с логотипом мобильного приложения АВаnk24.

Киевскому "Динамо" всегда ставились высокие задачи - уже более 80 лет команда борется за первенство во всех турнирах, в которых участвует. Партнеры, которые нам в этом помогают, тоже должны быть первыми в своей области или стремиться к этому. Уверен, что с новым генеральным партнером мы сможем сделать шаг вперед к новым футбольным вершинам, - отметил президент ФК "Динамо" Киев Игорь Суркис.

Напомним, что в субботу, 13 февраля, "Динамо" в Киеве на стадионе имени Лобановского встретится с донецким Олимпиком в матче 14 тура УПЛ. Поединок начнется в 17.00.