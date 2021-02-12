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Банк стал новым генеральным партнером киевского Динамо

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Банк стал новым генеральным партнером киевского Динамо

Динамо

Новина українською

С 11 февраля "А-Банк" стал генеральным партнером "бело-синих".

Уже завтра, 13 февраля, на первый официальный поединок в 2021 году игроки "Динамо" Киев выйдут на поле в новой форме с логотипом мобильного приложения АВаnk24.

Киевскому "Динамо" всегда ставились высокие задачи - уже более 80 лет команда борется за первенство во всех турнирах, в которых участвует.

Партнеры, которые нам в этом помогают, тоже должны быть первыми в своей области или стремиться к этому. Уверен, что с новым генеральным партнером мы сможем сделать шаг вперед к новым футбольным вершинам, - отметил президент ФК "Динамо" Киев Игорь Суркис.

Напомним, что в субботу, 13 февраля, "Динамо" в Киеве на стадионе имени Лобановского встретится с донецким Олимпиком в матче 14 тура УПЛ. Поединок начнется в 17.00.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо

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Комментарии (2)
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Камонплей
12.02.2021 в 12:05
ги, так і не знайшли спонсора і довелось свою [по]мийку на форму ліпити.
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armik (Киев)
12.02.2021 в 11:39
Шо, все уже забили болт на эту команду и партнером будет банк суркиса?
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