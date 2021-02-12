Зинченко ведет конспекты за Гвардиолой
А потом Шевченко сбрасывает?
Власть Седан, теелведущая, блогерка и жена полузащитника национальной сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко, рассказала, что муж ведет конспекты по работе наставника английской команды Хосепа Гвардиолы.
Я иногда интересуюсь, какой была установка, или это он ошибся, или так надо было. Иногда люблю залезть вовнутрь. Он много мне объясняет. "Зина" же конспекты Гвардиолы ведет! Он конспектирует изменения в тактике, моменты во время тренировок, нововведения.
Он все это записывает и со мной делится. У нас дома большой блокнот, большая папка, куда он все записывает. Иногда он мне объясняет какие-то вещи. Не все сразу мне удается понять, иногда по три раза приходится объяснять.
У меня есть намерение по-настоящему интересоваться футболом, а не просто знать состав и игровую схему.
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