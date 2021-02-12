  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко ведет конспекты за Гвардиолой
В тренде

Зинченко ведет конспекты за Гвардиолой

Наши за границей
(2 голосов)

А потом Шевченко сбрасывает?

Зинченко ведет конспекты за Гвардиолой

Новина українською

Власть Седан, теелведущая, блогерка и жена полузащитника национальной сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко, рассказала, что муж ведет конспекты по работе наставника английской команды Хосепа Гвардиолы.

Я иногда интересуюсь, какой была установка, или это он ошибся, или так надо было. Иногда люблю залезть вовнутрь. Он много мне объясняет. "Зина" же конспекты Гвардиолы ведет! Он конспектирует изменения в тактике, моменты во время тренировок, нововведения.

Читайте такжеПишу со свадьбы. Зинченко объяснил критические высказывания после вылета Ман Сити из ЛЧ

Он все это записывает и со мной делится. У нас дома большой блокнот, большая папка, куда он все записывает. Иногда он мне объясняет какие-то вещи. Не все сразу мне удается понять, иногда по три раза приходится объяснять.

У меня есть намерение по-настоящему интересоваться футболом, а не просто знать состав и игровую схему.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Александр Зинченко Влада Седан
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко live

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dozenko (NewYork)
12.02.2021 в 14:46
а эта все свой рот занять не может... ох Саня, когда-нить она тебя сильно подставит ...есть намерения у нее... ну и сиди разбирайся, как разберешься - напиши ! кому интересны твои намерения ? что за поколение пиз.болов ?!
Ответить
0
-1
Опасево (Кыйив)
12.02.2021 в 14:44
Власть Седан, теелведущая
Ответить
+1
0
royalstas (Вінниця)
12.02.2021 в 14:43
Шева попросив походу))). Будем на Євро всіх рвати)
Ответить
0
0
Onside (Чернігів)
12.02.2021 в 14:31
Конспекти Лобановського вже не в тренді, тож готує нові
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...