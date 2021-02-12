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Экс-вратарь Гента: Своим решением остаться в клубе Безус все поставил на карту

Наши за границей
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В Бельгии надеются, что украинец еще принесет пользу Генту

Экс-вратарь Гента: Своим решением остаться в клубе Безус все поставил на карту

DC

Новина українською

Экс-вратарь "Гента" Вим де Конинк завил о том, что украинский хавбек "буйволов" Роман Безус еще сможет принести пользу команде.

"Не секрет, что Безус мог уйти в январе, но он решил остаться. Можно сказать, что этим решением он все поставил на карту.

Одно время казалось, что его время в команде закончилось. Но я думаю, что Роман еще может принести пользу команде и сыграть важную роль", - сказал де Конинк.

Напомним, что в нынешнем сезоне 30-летний Безус сыграл за "Гент" в 23 матчах (1 гол и 4 ассиста), но выходил в старте только в 14 поединках.

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В статье: Роман Безус Гент
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Источник:
Voetbal Belgie

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