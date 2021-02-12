Влада Седан: После подколки Зинченко Гвардиола сказал: "Алекс, главное, чтобы я твоей жене нравился"
История с "зашкваром Гвардиолы" от Седан имела свое продолжение
MM
Ведущая ТК "Футбол" и жена украинского игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан рассказала о фидбеке наставника "горожан" Пепа Гвардиолы, после того как девушка раскритиковала тактику специалиста в прошлогоднем матче 1/4 Лиги чемпионов с "Лионои" (1:3),
"Фидбек от Гвардиолы был совсем недавно. У Пепа был день рождения. 50 лет. Зина подошел его поздравить. Зина — это ж Зина. Вначале комплименты, пожелания, а потом нужна же ложка дегтя. Зина Пепу и говорит: "Ну что, уже 50. Старость, там". Травит в своем стиле.
Ну и Пеп на него смотрит и говорит: "Алекс, главное, чтобы я твой жене нравился", - сказала Седан.
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