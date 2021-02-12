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Влада Седан: После подколки Зинченко Гвардиола сказал: "Алекс, главное, чтобы я твоей жене нравился"

Наши за границей
(3 голосов)

История с "зашкваром Гвардиолы" от Седан имела свое продолжение

Влада Седан: После подколки Зинченко Гвардиола сказал: "Алекс, главное, чтобы я твоей жене нравился"

MM

Новина українською

Ведущая ТК "Футбол" и жена украинского игрока "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан рассказала о фидбеке наставника "горожан" Пепа Гвардиолы, после того как девушка раскритиковала тактику специалиста в прошлогоднем матче 1/4 Лиги чемпионов с "Лионои" (1:3), назвав ее "зашкваром".

"Фидбек от Гвардиолы был совсем недавно. У Пепа был день рождения. 50 лет. Зина подошел его поздравить. Зина — это ж Зина. Вначале комплименты, пожелания, а потом нужна же ложка дегтя. Зина Пепу и говорит: "Ну что, уже 50. Старость, там". Травит в своем стиле.

Ну и Пеп на него смотрит и говорит: "Алекс, главное, чтобы я твой жене нравился", - сказала Седан.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Александр Зинченко Влада Седан
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (5)
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sergkir
12.02.2021 в 19:33
Хватит уже этого дэбэлизма на футбольном сайте. Таких новостей можно кидать каждую минуту, благо фантазия развита. Но нам это зачем???
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+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
12.02.2021 в 20:04
Своим комментарием ты сделал главное - создал активность. Не хочешь таких постов - просто не заходи.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
12.02.2021 в 19:23
То есть Фото эротического содержания Седан только на мобильном Пепа??
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+2
0
Мироненко (Полтава)
12.02.2021 в 19:00
От черти!
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
12.02.2021 в 19:46
Ой, черти полосатые, гляди, чего вытворяют!
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0
0


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