Мойес: У Ярмоленко небольшая травма колена, которую мы собираемся оценить
Кажется, худшего удалось избежать
Фото - PA Sport
Главный тренер "
"У Ярмоленко небольшая травма колена, которую мы собираемся оценить, чтобы точно знать, в чем проблема", - сказал Мойес.
Отметим, что агент игрока Вадим Шаблий недавно заявлял о том, что
Также напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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Источник:whufc
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