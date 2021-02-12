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Мойес: У Ярмоленко небольшая травма колена, которую мы собираемся оценить

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Кажется, худшего удалось избежать

Мойес: У Ярмоленко небольшая травма колена, которую мы собираемся оценить

Фото - PA Sport

Новина українською

Главный тренер "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес прокомментировал травму украинского вингера команды Андрея Ярмоленко, которую тот получил в недавнем матче Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" (0:1).

"У Ярмоленко небольшая травма колена, которую мы собираемся оценить, чтобы точно знать, в чем проблема", - сказал Мойес.

Отметим, что агент игрока Вадим Шаблий недавно заявлял о том, что футболист пропустит не более трех недель.

Также напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
whufc

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