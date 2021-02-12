Меликян забрал в Пюник уже пятого украинца
Самая украинская команда Армении
ФК Пюник
Украинский защитник Валерий Болденков стал игроком "Пюника", сообщает официальный сайт армянской команды. К команде украинец присоединился на правах свободного агента.
Условия и сроки контракта армянский клуб не сообщает.
Напомним, что Болденков – воспитанник киевского "Динамо", где и начал профессиональную карьеру. С 2017 по 2018 годы выступал за молдавский "Петрокуб", после чего присоединился к "Волыни", где и играл до нынешней зимы.
Также отметим, что Болденков стал уже пятым украинцем в команде Егише Меликяна. Ранее в столицу Армении переехали вратарь Пеньков, защитники Гончар и Братков, а также экс-хавбек "Ворсклы" Татарков.
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