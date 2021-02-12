  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Меликян забрал в Пюник уже пятого украинца
В тренде

Меликян забрал в Пюник уже пятого украинца

Наши за границей
(1 голосов)

Самая украинская команда Армении

Меликян забрал в Пюник уже пятого украинца

ФК Пюник

Новина українською

Украинский защитник Валерий Болденков стал игроком "Пюника", сообщает официальный сайт армянской команды. К команде украинец присоединился на правах свободного агента.

Условия и сроки контракта армянский клуб не сообщает.

Напомним, что Болденков – воспитанник киевского "Динамо", где и начал профессиональную карьеру. С 2017 по 2018 годы выступал за молдавский "Петрокуб", после чего присоединился к "Волыни", где и играл до нынешней зимы.

Читайте такжеМеликян забрал в Армению уже 4-го футболиста из Украины

Также отметим, что Болденков стал уже пятым украинцем в команде Егише Меликяна. Ранее в столицу Армении переехали вратарь Пеньков, защитники Гончар и Братков, а также экс-хавбек "Ворсклы" Татарков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пюник (Ереван) Валерий Болденков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Пюник

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...