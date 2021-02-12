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Соль: Я хотел бы остаться в Тенерифе, но решение не зависит от моего мнения

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Испанцу нравится в Тенерифе

Соль: Я хотел бы остаться в Тенерифе, но решение не зависит от моего мнения

Новина українською

Нападающий "Динамо" Фран Соль, который играет в аренде в "Тенерифе", высказался о своем будущем.

"Мое будущее в "Тенерифе"? Есть мое желание, а есть условия договора. У меня контракт с "Динамо“, и я его должен его соблюдать.

Конечно, я хотел бы остаться в "Тенерифе". Знаю, что боссы этого клуба оценивают мой прогресс и находятся в постоянном контакте с моим агентом. Они довольны моим сезоном.

Посмотрим, как закончится сезон, надеюсь, что удастся договориться, но я не хочу давать ложных надежд, поскольку решение не зависит от моего мнения", – сказал Соль в комментарии Diariodeavisos.

Напомним, что в текущем сезоне в 20 матчах Сегунды Соль забил 6 голов, и отдал 2 ассиста.

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В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль Тенерифе
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