Соль: Я хотел бы остаться в Тенерифе, но решение не зависит от моего мнения
Испанцу нравится в Тенерифе
Нападающий "
"Мое будущее в "Тенерифе"? Есть мое желание, а есть условия договора. У меня контракт с "Динамо“, и я его должен его соблюдать.
Конечно, я хотел бы остаться в "Тенерифе". Знаю, что боссы этого клуба оценивают мой прогресс и находятся в постоянном контакте с моим агентом. Они довольны моим сезоном.
Посмотрим, как закончится сезон, надеюсь, что удастся договориться, но я не хочу давать ложных надежд, поскольку решение не зависит от моего мнения", – сказал Соль в комментарии Diariodeavisos.
Напомним, что в текущем сезоне в 20 матчах Сегунды Соль забил 6 голов, и отдал 2 ассиста.
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