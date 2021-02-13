  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. СМИ: Вест Хэм летом укажет Ярмоленко на дверь
В тренде

СМИ: Вест Хэм летом укажет Ярмоленко на дверь

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец может покинуть клуб летом

СМИ: Вест Хэм летом укажет Ярмоленко на дверь

Новина українською

"Вест Хэм" планирует расстаться с Андреем Ярмоленко в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

Согласно их информации, в лондонском клубе надеются получить за 31-летнего украинца около 5-6 миллионов фунтов.

Ранее "молотки" отправили Себастьена Аллера в "Аякс", выручив 20 миллионов. Вслед за ним планируют избавиться и от Ярмоленко, а вырученные с этих продаж средства будут реинвестированы в состав.

В этом сезоне на счету Ярмоленко всего один выход в старте в АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Insider

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Андрей Док (Донецк)
13.02.2021 в 10:38
Почитав коменты я чуть-чуть удивлён. Люди бросаются из крайности в крайность! Ярмоленко не уровень АПЛ(??)-не согласен, есть куча игроков хуже него на его позиции. Вест Хэм хочет избавится от Ярмоленко-наверное ,тоже правда-зачем им игрок постоянно травмирующийся и при том с не малой з.п.?Но,как я думаю,если бы он не был травмирован последние сезоны,то он был бы основным в команде.И все коменты,типа "ему в Волынь,Десну" ну и т.д. считаю идиотизмом.Как не крути он один из лучших игроков Украины последнего десятилетия.
Ответить
+2
0
meffi (Захід)
13.02.2021 в 10:20
Після "позбутися" слово "від" зайве, журналісти.
Ответить
+1
0
viajador (с. Печихвости)
13.02.2021 в 10:14
31 рік то ще не вік. Андрій ще може заграти на повну силу будь де.
Ответить
+2
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.02.2021 в 09:56
Указать на дверь уже давно пора некоторым фантазёрам из уа-футбол, которые регулярно творят здесь провокации. Андрей Ярмоленко не заслужил по отношению к себе подобных выхлопов - "указать на дверь". Следите за базаром, ущербные...
Ответить
+2
-6
Arni-86 (Одесса)
13.02.2021 в 09:53
Получить за 31 летнего хрустального игрока, без игровой практики 5-6 лямов? очень сомневаюсь. Единственный вариант нормального дальнейшего трудоустройства - это удачное выступление на ЕВРО
Ответить
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
13.02.2021 в 10:33
Динамо?
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
13.02.2021 в 09:29
Давно пора ему в стаю тунцов!
Ответить
+2
-5
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
13.02.2021 в 09:21
Нічого дивного.Андрій не тягне АПЛ.
Ответить
+3
-2
Oлeкcин (Н.)
13.02.2021 в 09:14
Дураки! Нужно было как немцы - громко восхищаться, нахваливать, пиарить, и попробовать спихнуть непотриб кому-то другому хоть за две копейки. А так придется задаром выгонять. Выручить 5 млн за Бревноленку у них ну никак не получится.
Ответить
+2
-5
Artemanat (Кривой Рог)
13.02.2021 в 09:19
Давать ему игривое время побольше и набивать цену
Ответить
+1
-1
avatar
ascent (Луксор)
13.02.2021 в 09:10
Грубовато ...
Ответить
+4
0
Oлeкcин (Н.)
13.02.2021 в 09:15
Зато честно.
Ответить
+3
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...