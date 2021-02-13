СМИ: Вест Хэм летом укажет Ярмоленко на дверь

"Вест Хэм" планирует расстаться с Андреем Ярмоленко в летнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

Согласно их информации, в лондонском клубе надеются получить за 31-летнего украинца около 5-6 миллионов фунтов.

Ранее "молотки" отправили Себастьена Аллера в "Аякс", выручив 20 миллионов. Вслед за ним планируют избавиться и от Ярмоленко, а вырученные с этих продаж средства будут реинвестированы в состав.

В этом сезоне на счету Ярмоленко всего один выход в старте в АПЛ.