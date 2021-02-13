Экс-игрок молодёжной сборной Украины подписал контракт с московским Торпедо

Украинский защитник Александр Каплиенко стал игроком московского "Торпедо".

Соглашение сторон рассчитано на 2.5 года. В новой команде будет выступать под 25-м номером.

24-летний Каплиенко является воспитанником запорожского "Металлурга". Ранее выступал за "Металлист", "Черноморец", тбилисское "Динамо", белорусский клуб "Смолевичи" и за русский "Тамбов".

Также на счету оборонца 17 выступлений в составе молодежных сборных Украины разных возрастов.