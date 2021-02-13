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Экс-игрок молодёжной сборной Украины подписал контракт с московским Торпедо

Наши за границей
(2 голосов)

Александр Каплиенко продолжит выступления в РПЛ

Экс-игрок молодёжной сборной Украины подписал контракт с московским Торпедо

ФК Торпедо

Новина українською

Украинский защитник Александр Каплиенко стал игроком московского "Торпедо".

Соглашение сторон рассчитано на 2.5 года. В новой команде будет выступать под 25-м номером.

24-летний Каплиенко является воспитанником запорожского "Металлурга". Ранее выступал за "Металлист", "Черноморец", тбилисское "Динамо", белорусский клуб "Смолевичи" и за русский "Тамбов".

Также на счету оборонца 17 выступлений в составе молодежных сборных Украины разных возрастов.

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В статье: Александр Каплиенко
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Комментарии (6)
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янковский ян (Запорожье)
13.02.2021 в 14:55
В 24 года и седьмой клуб. МногоВата
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+1
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Хиденг (Днепр)
13.02.2021 в 14:42
Самосвал ему подъёмными! Руки в пасте, jопа в мыле, мы проехали на ЗИЛе! Трррпедо Москва
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+1
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
13.02.2021 в 14:35
Московское Торпедо играет в ФНЛ, а не в РПЛ
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
13.02.2021 в 14:26
ватноголовий каплієнко знайшов команду своєї мрії у чемпі рашистського мордору... що можна сказати про хохлобидло на парашу!
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0
0
olegkop1979 (Киев)
13.02.2021 в 14:03
не "русский Тамбов", а "российский Тамбов". Страна - россия...
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-1
Dr. House (Подолье)
13.02.2021 в 14:12
Парашинский Тамбов. Страна- паРаша...
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+3
0


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