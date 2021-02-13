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  4. Лунин тащит удары игроков Реала после пассов от Зидана. ВИДЕО
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Лунин тащит удары игроков Реала после пассов от Зидана. ВИДЕО

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Есть парочка эффективных сейвов в исполнении украинца

Лунин тащит удары игроков Реала после пассов от Зидана. ВИДЕО

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин опубликовал в своем инстаграме фрагмент с тренировки "сливочных". На видео украинский вратарь отбивает удары футболистов королевского клуба.

Удары Лунину наносили Модрич, Асенсио, Иско, Варан и другие.

В текущем сезоне 22-летний голкипер провел лишь один матч в футболке первой команды мадридцев - в Кубке Испании против "Алькойяно".

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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