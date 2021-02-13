Лунин тащит удары игроков Реала после пассов от Зидана. ВИДЕО
Есть парочка эффективных сейвов в исполнении украинца
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин опубликовал в своем инстаграме фрагмент с тренировки "сливочных". На видео украинский вратарь отбивает удары футболистов королевского клуба.
Удары Лунину наносили Модрич, Асенсио, Иско, Варан и другие.
В текущем сезоне 22-летний голкипер провел лишь один матч в футболке первой команды мадридцев -
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо - Олимпик 3:1. Обзор матча и видео голов
- Динамо - Олимпик 3:1. С возвращением, Артем Беседин
- Динамо - Олимпик: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Евро под вопросом. Ярмоленко может пропустить остаток сезона
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
Новости по теме
- 12:17 Украинские Нарезка ярких сэйвов как подарок: Реал поздравил Андрея Лунина с Днем рождения
- 19:35 Зарубежные Кадровый кризис продолжается. В заявке Реала на ближайший матч лишь 14 игроков взрослой команды
- 20:52 Зарубежные Рамос, Азар, Карвахаль и Иско вне заявки. Реал отправился на матч Ла Лиги без ряда игроков основы
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...